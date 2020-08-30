Футболисты «Зенита» Караваев и Мостовой прибыли в расположение сборной России

Игроки петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой прибыли в расположение сборной России на базу в Новогорск после матча шестого тура российской премьер-лиги с «Локомотивом».

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Отмечается, утром 30 августа тренировку в сборной провели шесть футболистов: Роман Нойштедтер, Роман Зобнин, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Федор Кудряшов и Зелимхан Бакаев. Известно, что остальные футболисты будут приезжать постепенно в зависимости от их занятости в своих клубах.