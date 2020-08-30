Футболисты «Зенита» Караваев и Мостовой прибыли в расположение сборной России

Игроки петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой прибыли в расположение сборной России на базу в Новогорск после матча шестого тура российской премьер-лиги с «Локомотивом».
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Отмечается, утром 30 августа тренировку в сборной провели шесть футболистов: Роман Нойштедтер, Роман Зобнин, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Федор Кудряшов и Зелимхан Бакаев. Известно, что остальные футболисты будут приезжать постепенно в зависимости от их занятости в своих клубах.
Отметим, РПЛ уходит на паузу в связи с матчами сборных в Лиге наций УЕФА. Сборная России 3 сентября сыграет с командой Сербии, а 6-го числа — со сборной Венгрии.
Напомним, Андрей Мостовой впервые вызван в сборную России, Вячеслав Караваев провел в составе национальной команды один матч против сборной Кипра (5:0).
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