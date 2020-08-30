В матче шестого тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1.

В составе черно-зеленых единственный мяч забил Маркус Берг с передачи Сергея Петрова на 72-й минуте. У ростовчан со штрафного отличиться удалось Матиасу Норманну на 64-й минуте встречи.

После шести встреч команда Мурада Мусаева идет на шестом месте с десятью очками, подопечные Валерия Карпина занимают девятую строчку с восемью баллами.

Следующий матч «Краснодар» проведет 12 сентября на выезде против волгоградского «Ротора», «Ростов» в этот же день примет московский «Локомотив».

Отметим, РПЛ уходит на паузу в связи с матчами сборных в Лиге наций УЕФА. Сборная России 3 сентября сыграет с командой Сербии, а 6-го числа — со сборной Венгрии.