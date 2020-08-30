В матче шестого тура российской премьер-лиги «Сочи» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0.

Уральский клуб имел небольшое преимущество во владении мячом: 58% против 42%, по воротам немного чаще также били екатеринбуржцы, которые нанесли семь ударов в сторону ворот, один из которых пришелся в створ. «Сочи» шесть раз ударил по воротам, один раз попав в створ.

После шести встреч команда Владимира Федотова идет на третьем месте с 12 очками, подопечные Юрия Матвеева занимают 11-ю строчку с шестью баллами.

Следующий матч «Сочи» проведет 12 сентября на выезде против грозненского «Ахмата», «Урал» в этот же день примет «Химки».

Отметим, РПЛ уходит на паузу в связи с матчами сборных в Лиге наций УЕФА. Сборная России 3 сентября сыграет с командой Сербии, а 6-го числа — со сборной Венгрии.