Соболев и Фомин вызваны в сборную России вместо травмированных Головина и Луценко

Нападающий «Спартака» Александр Соболев и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин вызваны в сборную России на ближайшие матчи Лиги наций.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Отмечается, Фомин и Соболев вызваны вместо Луценко и Головина, которые не смогут принять участие в ближайших играх Лиги наций из-за травм.

Отметим, первый матч российская сборная проведет 3 сентября против Сербии на «ВТБ-Арене» в Москве. Во втором матче на выезде команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Венгрии 6 сентября.

Ранее Александр Соболев рассказал, как случился процесс урегулирования разногласий с капитаном «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.