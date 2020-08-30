Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал слухи о переговорах с форвардом «Сельты» Санти Миной.

«У нас 4-5 кандидатур, по которым ведём переговоры. Практически все они реальны. Вопрос, с кем мы договоримся. Всё это нападающие высокого уровня. Санти Мина входит в список. Батшуайи? Не буду ничего называть. Сделаем трансфер — с удовольствием всё расскажу», — сказал Кикнадзе в видео на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что Санти Мина может стать футболистом московского «Локомотива». По информации СМИ, железнодорожники заинтересованы в подписании 24-летнего испанца.

Отметим, в прошедшем сезоне форвард набрал десять (6+4) очков в 34 матчах Ла Лиги.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14,5 миллиона евро.