В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1.

В составе французской команды по мячу забили Ле Соммер на 25-й минуте, Кумагаи на 44-й минуте и Гуннарсдоттир на 88-й минуте. У немецкого клуба единственный гол забила Попп на 58-й минуте встречи.

Отметим, лионский клуб в пятый раз подряд стал победителем женской Лиги чемпионов. Ранее «Лион» и «Вольфсбург» уже встречались в финале женской Лиги чемпионов в 2016 и 2018 годах. В первом случае французский клуб одержал победу в серии пенальти, а во втором — победил в дополнительное время.

Напомним, мужская команда «Лиона» в нынешнем сезоне дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.