Головин получил травму, Миранчук перешел в «Аталанту», «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

«Динамо» и «Уфа» разошлись миром в матче РПЛ

Московское «Динамо» провели матч в Уфе на стадионе «Нефтяник». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Головин получил травму и был заменен на 15-й минуте матча «Монако» — «Метц»

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин не смог продолжить игру против «Метца» в рамках второго тура Лиги 1.

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью, петербуржцы ни разу не попали в створ ворот

В матче шестого тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Локомотивом» со счетом 0:0.

«Локомотив» объявил о трансфере Миранчука в «Аталанту»

Московский «Локомотив» объявил о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщается в соцсетях клуба.

ЦСКА разгромил «Ахмат» и дал дебютировать трем новичкам

В матче шестого тура российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» дома потерпел крупное поражение от московского ЦСКА со счетом 0:3.

«Рубин» ушел от поражения в матче с «Тамбовом» благодаря дублю Деспотовича

В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома сыграл вничью с «Тамбовом» со счетом 2:2.

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ

В матче шестого тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1.

«Сочи» сыграл вничью с «Уралом» и ушел на паузу третьим

В матче шестого тура российской премьер-лиги «Сочи» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0.