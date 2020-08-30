Чилийский вратарь Клаудио Браво стал футболистом испанского «Бетиса».

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Севильи. Детали сделки не разглашаются.

Напомним, 37-летний чилиец начал карьеру в клубе «Коло-Коло», после чего с 2006 по 2014 год выступал за «Реал Сосьедад». С 2014 по 2016 год Клаудио Браво выступал в составе каталонской «Барселоны». За сине-гранатовых он провел 75 матчей, после чего защищал цвета «Манчестер Сити», за который он в итоге отыграл 61 встречу.

После приобретения горожанами бразильца Эдерсона чилиец сел в запас. Всего Браво провел за клуб 61 матч, пропустил 60 голов и 20 игр отстоял без пропущенных мячей.

18 августа он покинул британский клуб в связи с истечением контракта. За плечами Браво 123 матча за сборную Чили.