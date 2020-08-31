Исполнительный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что испанский полузащитник Тьяго Алькантара покидает клуб.

«Похоже, он собирается уйти от нас. Для него было важно, что он показал у нас способность хорошо играть в больших матчах. Это конец, мне немного больно. Я жду предложения по нему в ближайшие несколько дней», — сказал Румменигге, слова которого приводит Die Welt.

Ранее сообщалось, что английский «Ливерпуль» близок к подписанию Тьяго Алькантары. Как отмечает RMC, «красные» согласовали с испанцем четырехлетний контракт.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник провел за «Баварию» 24 матча во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с мюнхенцами истекает в 2021 году.