Матч 6-го тура ФНЛ, товарищеская игра клубов КХЛ, встречи плей-офф НБА, US Open — в традиционном обзоре ставок и прогнозов.

В матче шестого тура ФНЛ сыграют «Чайка» и «Факел». Букмекерские конторы отдают предпочтение клубу из села Песчанокопское: коэффициент на победу «Чайки» равен 2.00. Если победит клуб из Воронежа, сыграет ставка с коэффициентом 3.80. Ничья идет за 3.45.

Московское «Динамо» сыграет контрольный матч с новосибирской «Сибирью» в рамках подготовки к старту КХЛ. Аналитики верят в победу бело-голубых — если выиграют москвичи, сыграет ставка с коэффициентом 1.75, а коэффициент на победу новосибирцев равен 3.50. Ничья в основное время маловероятна: если команды не выявят победителя, ставка приумножится в 4.50.

В рамках 1/4 финала плей-офф НБА «Милуоки» встретится с «Майами». Букмекеры верят в победу «Бакс» за 1.41. Коэффициент на выигрыш «Хит» — 2.90. Еще один матч в ночь на 1 сентября — «Оклахома» — «Хьюстон». Победа «Тандер» идет с коэффициентом 3.10, «Рокетс» выглядят фаворитами, на них можно поставить с коэффициентом 1.37.

На US Open Евгений Донской сыграет с Хуаном Игнасио Лондеро. Специалисты считают, что больше шансов выиграть у аргентинца. Если выиграет Лондеро, ставка на него умножится в 1.62, а коэффициент на Донского равен 2.30.