Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о единоличном лидерстве красно-белых в турнирной таблице РПЛ по итогам 6 туров.

«Если «Спартак» находится на первом месте, то, конечно, команда идёт правильным путём. Но если говорить о качестве футбола, наверное, мы до чего-то недотягиваем. «Спартак» не такие уж выдающиеся матчи выдаёт», — сказал Ловчев, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что «Спартаку» достался хороший календарь: команда играла с соперниками из нижней части турнирной таблицы и должна была выигрывать.

Напомним, в рамках шестого тура «Спартак» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1. Следующим соперником станет московский ЦСКА, игра состоится после паузы на матчи сборных.