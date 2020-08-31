Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, намерен встретится с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу.

По информации Mundo Deportivo, Бартомеу согласился на встречу 3 сентября, однако не будет настаивать на том, чтобы Месси остался в клубе. Хорхе же в свою очередь хочет объяснить руководству, что Лионель стремится сменить команду, так как устал от провалов в Лиге чемпионов. Аргентинец хочет найти клуб, с которым у него будет больше шансов на победы в Европе.

Напомним, ранее Месси уведомил клуб о желании уйти. По информации СМИ, основным претендентом на покупку аргентинца является «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне, он договорился о встрече с Лионелем.