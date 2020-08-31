В Даля-Ярне (Швеция) завершился национальный чемпионат по летнему биатлону. В лыжной гонке на 10 километров с раздельным стартом победил Мартин Понсилуома, финишировавший с результатом 24.43,2.

Себастьян Самуэльссон занял второе место (+0,5), замкнул тройку лидеров Йеспер Нелен (+27,7). В пятерку сильнейших также вошли Пеппе Фемлинг (+50,9) и Аксель Юттерстрем (+52,6).

У женщин в лыжной гонке на 7,5 километров быстрейшей оказалась олимпийская чемпионка Ханна Оберг, которой потребовалось 18 минут и 45 секунд на прохождение дистанции. Второе место заняла Эльвира Оберг (+1,1), третьей стала Тильда Юханссон (+3,4). В топ-пять также вошли Муна Брурссон (+4,4) и Анна Магнуссон (+19,1).