Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник сообщил, что чемпионка Европы Алена Косторная по-прежнему остается представительницей школы «Самбо-70».

«Она официально остается спортсменкой «Хрустального», школы «Самбо-70». Никто ей перехода в другую школу не разрешил. А какие-то дополнительные санкции – это уже другой вопрос, я не готов к его обсуждению», — заявил Лакерник, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что переходы должны совершаться в оговоренные сроки, так как именно для этого они и установлены.

Напомним, об уходе Косторной из группы Этери Тутберидзе стало известно 31 июля. Переход официально не оформлен, так как трансферное окно закрылось 31 мая.