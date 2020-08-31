Бывший боец UFC и Bellator Вандерлей Силва удалил афишу, в которой сообщалось о проведении реванша между россиянином Фёдором Емельяненко и Фабрисиу Вердумом. Ранее Силва опубликовал афишу у себя в «Инстаграме».

Согласно информации на афише, поединок запланирован на 21 ноября. Он должен состояться на ранчо бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона. Также в программу мероприятия должны войти бои Тито Ортиса и Рашада Эванса, а также Витора Белфорта и самого Силвы.

Вердум после победы над Александром Густафссоном на турнире UFC on ESPN 14 в своем последнем бою в промоушене заявил, что хочет провести еще один поединок против россиянина Федора Емельяненко. Россиянин также рассказал о желании провести реванш с бразильцем, однако отметил, что ждать слишком долго не хочет.