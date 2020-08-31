Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник поделился мнением о переходах спортсменов от одного тренера к другому.

Специалист не стал отвечать на вопрос, какой бы могла быть сумма отступных при уходе Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе, если бы существовала система контрактов.

«Не по адресу. Чтобы ответить на этот вопрос, мне надо посоветоваться с юристами, тренерами, со спортсменами. И повторюсь, переход переходу рознь», — сказал Лакерник, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист пояснил, что часто переход осуществляется с согласия самого тренера, когда он понимает, что фигурист уже не может прогрессировать в его группе в силу разных причин — нехватки льда или недостаточной квалификации наставника.

«Это разные вещи. Но, действительно, есть такие случаи, как с Косторной или Трусовой. Спортсмен уходит внезапно, абсолютно не обсуждая это со своим наставником, человеком, который всему его научил. Как разделить эти случаи — сложный вопрос, но обсуждать его, наверное, надо», — сказал Лакерник.

Напомним, 31 июля стало известно, что Алёна Косторная продолжит тренироваться в академии Евгения Плющенко.