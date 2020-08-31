Футболисты московского ЦСКА отправились на рыбалку после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.

Бывший защитник «армейцев» Сергей Горелов, сейчас входящий в тренерский штаб, поделился командным фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке можно увидеть защитников Георгия Щенникова, Игоря Дивеева и Виктора Васина, нападающего Федора Чалова, а также полузащитника Константина Кучаева.

ЦСКА сыграл с «Ахматом» в Грозном вчера, 30 августа, на стадионе «Ахмат-Арена». «Армейцы» одержали победу с разгромным счетом 3:0, по голу забили Кучаев, Кристиян Бистрович и Никола Влашич.