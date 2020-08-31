Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал нападающего Александра Кокорина лучшим в России.

«Относительно Кокорина мое мнение не изменилось. По совокупности футбольных качеств Александр — номер один среди российских нападающих. Скорость, техника, игровое мышление — все при нем. Хотелось бы, чтобы он, наконец-то, реализовал свой потенциал», — заявил Кержаков, слова которого приводит «Спорт уик-энд».

Выбирая между Артемом Дзюбой и Александром Соболевом, Кержаков отметил форварда «Зенита». По его мнению, Дзюба пока превосходит Соболева за счет опыта.

Напомним, 29-летний Кокорин в межсезонье перешел в «Спартак», но из-за травмы до сих пор не дебютировал за команду.