Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов подвёл итоги межсезонья и рассказал о ситуации с коронавирусом.

Морозов отметил, что клубы и лига столкнулись с трудностями из-за пандемии коронавируса. По его словам, в некоторых командах сразу по несколько игроков уходили на карантин, из-за чего пришлось менять предсезонные планы.

«Помимо сложностей есть и много положительного. Команды усилились, благодаря потолку зарплат составы выравниваются. Приехали интересные легионеры, появились перспективные новички. Всё это обещает напряжённый и интересный чемпионат», — сказал Морозов, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.

Он подчеркнул, что все вопросы решены, лига готова к старту сезона. Морозов отметил, что по состоянию на 30 августа общее число хоккеистов КХЛ, заболевших коронавирусом, составило 131. При этом 57 игроков уже выздоровели и вернулись к тренировкам.