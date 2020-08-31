Победа Поветкина, протесты игроков в США, крутая «Бавария» и другие важные спортивные события августа.

«Бавария» — обладатель кубка Лиги чемпионов

Мюнхенский клуб снес всех на своем пути, а больше всего запомнилось деклассирование «Барселоны» со счетом 8:2. Немецкий клуб доказал, что является сильнейшим в мире, и спорить с этим бесполезно. Даже в «ПСЖ», клубе, который проиграл в финале лишь в один мяч, вряд ли станут рассуждать о том, что у французам просто не повезло.

«Севилья» выиграла Лигу Европы

Испанский клуб подтвердил звание настоящего хозяина Лиги Европы: испанцы выиграли турнир шестой раз за 14 лет. Это очень много, но топ-клубом «Севилья» ни при каком тренере так и не стала. Правда, это ей вряд ли нужно — чем проигрывать в поздних стадиях ЛЧ, куда приятнее брать трофей во втором по значимости турнире.

Поветкин победил Уайта

40-летний россиянин крайне неожиданно одолел британского боксера, нокаутировав его уже в пятом раунде. 32-летний Уайт дважды отправлял Поветкина в нокдаун, но наш боксер выбрался, отправил спать соперника, и теперь спортсмены проведут реванш, который обязателен, исходя из их контрактов.

Немков одолел Бейдера

Вадим Немков победил легендарного Райана Бейдера и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Немков справился за два раунда, нокаутировав соперника многочисленными ударами. Этой победой россиянин не только завоевал пояс и победил именитого соперника, но и совершил своеобразный акт мести за Федора Емельяненко, который проиграл Бейдеру в Гран-при тяжеловесов в январе 2019-го.

Завершилась трилогия Миочич — Кормье

Стипе Миочич и Даниэль Кормье провели третий титульный поединок — в этот раз пояс защищал американец с хорватскими корнями. Он и победил, но если предыдущие встречи завершались нокаутами, то эта продлилась все пять раундов. Миочич выиграл единогласным решением судей, а 41-летний Кормье после поединка объявил о завершении бойцовской карьеры.

Матчи НХЛ, НБА и МЛС отменялись, но не из-за коронавируса

Спортсмены в США снова стали протестовать. Протест начался в связи со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. инцидент с участием Блейка и полицейских случился 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шел к машине, — было слышно семь выстрелов. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжелом состоянии. Матчи были отменены на несколько дней, но вскоре было принято решение возобновить сезон.