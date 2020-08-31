Музыкальный продюсер Михаил Омельчук показал фотографию с российской фигуристкой Марией Сотсковой, которая в этом году объявила о завершении карьеры.

Омельчук опубликовал снимок на своей странице в «Инстаграме». «Муж», — написала в комментариях фигуристка.

Напомним, Сотскова объявила о завершении карьеры в нынешнее межсезонье, 8 июля. Фигуристка призналась, что постолимпийский сезон получился для нее трудным и неудачным, однако она не планировала уходить из спорта. Но затем определенные обстоятельства, подробности о которых Мария не раскрывает, не позволили ей бороться дальше.

Сразу после этого тренер Марии Светлана Соколовская сообщила, что спортсменка готовится к свадьбе.