Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар объявил, что остается в клубе.

«Я остаюсь в «ПСЖ» на следующий сезон. Хочу вернуться в финал Лиги чемпионов и на этот раз выиграть его. Я вдохновлён идеей сделать всё, чтобы моё имя было занесено в учебники истории клуба. Самое главное — выиграть Лигу чемпионов с моими товарищами по команде», — заявил Неймар, слова которого приводит Paris team.

Бразилец подчеркнул, что его не интересуют индивидуальные награды, он сосредоточен лишь на коллективных целях. Неймар выразил надежду, что «ПСЖ» продолжит прогрессировать и завоевывать титулы, которых не имел раньше, а также войдет в историю футбола.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» с минимальным счетом 0:1 уступил мюнхенской «Баварии».