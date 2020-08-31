Полиция возбудила уголовное дело после нападения на фанатов «Зенита» в московской хинкальной.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против». Утверждается, что дело заведено по статье «Хулиганство». Единственным потерпевшим остается владелец кафе, который заявил об ущербе в размере 3 тысяч рублей за два сломанных стола.

Ранее сообщалось, что нападавшими могли быть болельщики «Локомотива». «Железнодорожники» днем ранее принимали «Зенит» на своем поле в рамках шестого тура чемпионата России. Фанаты «Зенита» заявили, что им не нанесли никакого вреда, и покинули заведение до приезда врачей.

Напомним, матч на «РЖД Арене» завершился со счетом 0:0. «Зенит» опустился на вторую строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Локомотив» (7) идет седьмым.