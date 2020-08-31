«Краснодар» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов. В понедельник, 31 августа, состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда.

Греческий ПАОК попал на португальскую «Бенфику»: победитель этой встречи и станет соперником «Краснодара».

Киевское «Динамо» встретится с нидерландским «АЗ Алкмар», бресткое «Динамо» — с «Маккаби Тель-Авив». Матчи третьего раунда будут проходить 15 и 16 сентября.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Мурада Мусаева набрали 52 очка в 30 матчах и отстали от «Зенита», завоевавшего трофей, на 20 баллов.