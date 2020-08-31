Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль пропустит около трех недель: у него диагностировано повреждение связок голеностопного сустава.

Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. Игрок получил травму в ходе матча против «Арсенала» (2:1) в рамках шестого тура чемпионата России. Во втором тайме Тиль вышел на замену вместо Зелмхана Бакаева, но спустя 7 минут получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на поле появился полузащитник Остон Урунов, для этого эта игра стала дебютной в «Спартаке».

После шести туров РПЛ «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско на выезде сыграют с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».