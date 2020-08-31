Петербургский «Зенит» в четвертый раз подряд стал победителем «Мемориала Платонова», который традиционно проводится в память о легендарном тренере.

Турнир состоялся в Академии волейбола и проходил при пустых трибунах, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Зенит» провел в рамках турнира три матча и одержал победы в каждом из них. Во встрече с «Уралом» за петербуржцев дебютировали Дмитрий Пашицкий и Антуан Бризар, который из-за пандемии коронавируса смог прилететь в Россию совсем недавно. Кирилл Урсов отыграл все матчи без замен и был признан MVP турнира.

Первый тур предварительного этапа Кубка России стартует 7 сентября, «Зенит» выступит в одной зоне с «Факелом», «Белогорьем», сосновоборским и московским «Динамо».