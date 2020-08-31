Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий за волгоградский «Ротор» на правах аренды, оценил шансы на возвращение в московский клуб.

«Ещё один шанс? Когда я только начинал играть в ЦСКА, получил травму. Потом я не выходил в стартовом составе. О каких шансах может идти речь? Их не было», — сказал Гогуа, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что у него никогда не было проблем с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

ЦСКА приобрёл Гогуа у «Тамбова» в ходе минувшего сезона. Ранее ивуарийский защитник выступал за сербский «Партизан» и финский СИК.

На данный момент «Ротор» идет на последнем, 16 месте турнирной таблицы РПЛ, набрав два очка в шести турах.