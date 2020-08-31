Московское «Динамо» встретится с «Локомотивом» Тбилиси в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Жеребьевка состоялась сегодня, 31 августа.

Матч второго квалификационного раунда будет проходить 17 сентября. В соперники «Динамо» также могли достаться «Нефтчи» или победитель пары «Маккаби» Хайфа — «Железничар». Их матч первого раунда еще не состоялся, так как был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице чемпионата России и вышло в Лигу Европы благодаря тому, что петербургский «Зенит» завоевал Кубок страны. Бело-голубые не выступали в еврокубках пять лет.

Сейчас «Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 11 очков по итогам шести туров.