Итальянский футбольный тренер, наставник греческого АЕКа Массимо Каррера высказал мнение по поводу лидерства московского «Спартака» в РПЛ после первых шести туров сезона-2020/21.

Слова Карреры цитирует портал Sport24.

«Я рад за «Спартак», что они сейчас при моем соотечественнике Тедеско на первом месте в чемпионате России», — заявил Каррера.

Напомним, Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, под его руководством команда стала победителем чемпионата России в сезоне-2016/17, а также выиграла Суперкубок. С 2019 года красно-белых возглавляет Доменико Тедеско, немецкий тренер итальянского происхождения.

После шести туров сезона-2020/21 «Спартак» набрал 14 очков, ни разу не проиграв и дважды сыграв вничью. Ближайший преследователь — петербургский «Зенит», отстающий на одно очко.