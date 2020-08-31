Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала поздравление жителей Татарстана со 100-летием республики.

В своем «Инстаграме» Загитова выложила видео с поздравлением, отметив, что ей всегда приятно принимать поздравления от президента Татарстана Рустама Минниханова после каждого выступления.

«Я вижу, что моим победам радуется весь мир — это дорогого стоит. Горжусь, что свои первые шаги на пути в большой спорт я сделала именно в Татарстане», — сказала спортсменка, отметив, что когда она приезжает в Татарстан, ей приятно видеть развивающуюся инфраструктуру, а также большое внимание к каждому виду спорта, в том числе и фигурному катанию.

Полную видеозапись можно посмотреть в «Инстаграме» Загитовой: