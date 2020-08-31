Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба оценил переход Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

В интервью официальному ютуб-каналу сборной России по футболу Дзюба отметил, что решение Миранчука нужно поддержать.

«Думаю, что это круто для него. Поехать в „Аталанту“ с очень неординарным сильным тренером — очень большой вызов, интересный», — сказал Дзюба, отметив, что чемпионат Италии непростой, и Миранчуку придется многому учиться и перестраиваться.

«Он молодец, пошёл за своей мечтой. Все ему желаем только всего наилучшего, чтобы у него всё получилось. Будем за него болеть, переживать», — заключил Дзюба.

Напомним, вчера, 30 августа, Алексей Миранчук попрощался с болельщиками после матча «Локомотив» — «Зенит».