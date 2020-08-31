Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин оценил игру сине-бело-голубых против «Локомотива», а также лидерство «Спартака» в РПЛ после шести туров сезона-2020/21.

В интервью порталу «Чемпионат» Игонин заявил, что игра «Зенита» и «Локомотива» получилась неинтересной, поскольку обе команды были уставшими. «Задача «Локомотива» была понятной: не дать «Зениту» сыграть на своих лучших качествах, и им это вполне удалось», — отметил эксперт, добавив, что «Зениту» не хватило сил на матч с «Локомотивом» после игры с «Динамо».

«Нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом», — считает Игонин. Эксперт отметил, что у подопечных Доменико Тедеско выстраивается команда, в частности, окрепла молодежь, которую в прошлом сезоне только подключали в РПЛ.

Напомним, «Спартак» с 14-ю очками — лидер РПЛ после шести туров нового розыгрыша. «Зенит» набрал 13 очков и идет вторым.