Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера оценил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

Слова Карреры цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению тренера, Миранчук способен здорово проявить себя в «Аталанте», поскольку имеет все нужные для этого качества.

«Он вполне способен конкурировать с лидерами атаки «Аталанты»: Гомесом, Малиновским, Пашаличем и другими», — сказал Каррера, выразив надежду, что с Миранчуком команда станет еще сильнее и будет бороться за победу в чемпионате Италии в сезоне-2020/21.

Напомним, вчера о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» стало известно официально, футболист попрощался с болельщиками клуба после матча с «Зенитом». По данным СМИ, сумма трансфера составит около 14,5 миллионов евро.