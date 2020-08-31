Российская фигуристка, победительница финала Кубка России Софья Самоделкина не выступит на открытом первенстве Москвы, которое пройдет во дворце спорта «Мегаспорт».

Соревнования запланированы на 1-4 сентября, они станут первыми официальными стартами в сезоне-2020/21 для юниоров. Самоделкина была включена в заявку на турнир, однако позже ее имя исчезло из списка участниц.

Портал «Спорт-Экспресс» сообщает, что тренер спортсменки Сергей Давыдов подтвердил, что Самоделкина пропустит соревнования. Как сообщают в СМИ, фигуристы, участвовавшие в контрольных прокатах юниоров смогут попасть на этапы Кубка России напрямую. Софья Самоделкина набрала на контрольных прокатах в Новогорске лучшие баллы.

На данный момент Самоделкина сосредоточена на работе с четверными прыжками, она хочет вставить их в программу уже в текущем сезоне.