Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с Артемом Дзюбой и Александром Соболевым в сборной России.

В интервью РИА Новости Червиченко негативно высказался о конфликте футболистов.

«Честно говоря, я вообще не понял, что за «Дом-2″ у нас устроили в футбольном мире. Какая бредовуха: футболисты ругаются, а потом должны мириться, чтобы попадать в сборную», — отметил Червиченко, подчеркнув, что сейчас поколение равняется на дебило-передачи, а затем это перетаскивается в другие сферы жизни.

«Ну что это за глупость?! Это же мужчины! Один сказал свое мнение, другой ответил. Всё!», — сказал эксперт, добавив, что не понимает, зачем ситуации придается столько значения.

Напомним, Станислав Черчесов изначально не вызвал Александра Соболева в сборную из-за того, что тот находился в конфликте с капитаном команды Артемом Дзюбой. Футболисты помирились, после чего Соболев получил вызов в сборную.