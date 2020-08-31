Итальянский футбольный тренер, работавший со сборной России, Фабио Капелло отреагировал на трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

Слова Капелло цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Я очень рад за Алексея. Хорошо, что он перешел именно в «Аталанту» — это организованная команда», — сказал Капелло, добавив, что команду из Бергамо возглавляет квалифицированный тренер.

По мнению Капелло, Миранчук — это игрок уровня Лиги чемпионов, переход в «Аталанту» станет для футболиста шагом вперед. «Здорово, что он переехал в итальянский чемпионат, это сильная лига. Я надеюсь, что Миранчук добьется успеха», — заключил эксперт.

Напомним, вчера Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» на РЖД-Арене, о его переходе в итальянский клуб стало известно официально.