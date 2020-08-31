Российский футболист, защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о целях, которые он поставил перед собой в сезоне-2020/21.

В интервью «Комсомольской правде» Джикия заявил о том, что о командных целях рассказывать не хочет, потому что каждый год рассказывает, на каком месте должна быть его команда, а потом с него спрашивают.

Джикия сообщил, что ставит себе цель забить как минимум один гол. Вторая цель — избавиться от ненужных желтых карточек и нервов.

«Я на людей ору во время матча как дикарь какой-то. А потом смотришь на экран и сам в шоке: «Это я?!», — сказал футболист, отметив, что он работает над этим и уже стал спокойнее.

Напомним, после 6 туров чемпионата России «Спартак» идет на первом месте.