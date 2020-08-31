Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей седьмого сезона телевизионного проекта «Ледниковый период».

Информацию об этом сообщает Sport24. Переговоры телевизионщиков с Загитовой были сложными, поскольку фигуристка все еще не определилась по поводу продолжения карьеру. В итоге спортсменка приняла предложение Первого канала.

Из-за съемок в шоу фигуристка не сможет выступить на этапах Кубка России, с помощью которых все спортсмены будут отбираться на чемпионат России в Челябинске. Снимать шоу будут в самый разгар сезона, с Загитовой будут работать специалисты по речи.

Основным ведущим «Ледникового периода» будет Алексей Ягудин, победитель Олимпийских игр 2002 года, уже ранее работавший на этом шоу, а также в качестве комментатора соревнований.