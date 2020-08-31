Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о текущих сборах мужской команды, а также планах на осеннюю подготовку.

В эфире программы «Все на Матч!» Польховский объяснил, почему те или иные места были выбраны для сборов национальной команды.

«Семинский перевал был выбран для подготовки, потому что в похожем месте будут проходить Олимпийские игры в Пекине. Два или три раза за сезон сможем его использовать», — сказал Польховский, добавив, что общий сбор будет в Тюмени, где пройдет чемпионат России по летнему биатлону.

«После этого мужская команда поедет в Якутию. Логинов и Елисеев туда не поедут», — заключил Польховский.

Напомним, стартовые сборы мужская сборная России провела в Рыбинске, Ярославская область.