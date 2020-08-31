Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева подвела итоги лета в своем «Инстаграме».

Фигуристка выложила фотографию из ресторана и отметила, что в последний день лета она поздравляет своего брата с днем рождения и подводит итоги.

«В начале лета писала пост со списком дел must do. Мои результаты: рассвет на заливе не встретила и по каналам не покаталась. Зато сполна насладилась белыми ночами и съела шаверму», — написала Туктамышева, подчеркнув, что кто бы сомневался, что пункт с едой будет выполнен.

Отметим, на прошлой неделе Елизавета Туктамышева выступила с новыми программами на закрытых прокатах сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию.