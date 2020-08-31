Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию, телеведущий и комментатор Алексей Ягудин заявил, что пока не знает, кто будет его соведущим в седьмом сезоне проекта «Ледниковый период».

Слова фигуриста цитирует портал «Спорт-экспресс». «Я пока сам не в курсе, кто будет соведущим. Сейчас я не в Москве, скоро вернусь и сам все узнаю», — сообщил Ягудин.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что ведущей нового сезона «Ледникового периода» стала олимпийская чемпионка Алина Загитова. По данным прессы, с фигуристкой долго шли переговоры, которые увенчались успехом. Пока спортсменка не включена в список участников этапов Кубка России по фигурному катанию, на которых будет происходить отбор на чемпионат России по фигурному катанию.