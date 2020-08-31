Российская теннисистка Варвара Грачева прошла во второй круг открытого чемпионата США по теннису, обыграв в стартовом матче турнира испанку Паулу Бадосу.

Спортсменки провели полтора часа на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. Счет по сетам 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

За весь матч россиянка дважды подала навылет, а также ни сделала на подаче ни одной ошибки. На счету Бадосы 8 эйсов, а также 8 двойных ошибок.

Отметим, Бадоса располагается на 94-й строчке рейтинга WTA, Грачева — 102-я.

Соперницей Варвары Грачевой во втором круге станет французская теннисистка Кристина Младенович, которая на старте US Open обыграла американку Хейли Баптист. Игра запланирована на 1-е сентября.