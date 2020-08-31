Российский теннисист Евгений Донской вылетел с открытого чемпионата США, проиграв в первом круге Хуану-Игнасио Лондеро из Аргентины.

Теннисисты провели на корте 1 час и 53 минуты, соревнования проходят в национальном центре Билли Джин Кинг. Игра заняла три сета, счет по партиям 6:3, 6:3, 7:5 в пользу аргентинца.

За весь матч Лондеро совершил 4 подачи навылет, а также сделал одну двойную ошибку. У Донских получилось сделать 6 эйсов за матч, также он совершил 5 двойных ошибок.

Донской идет на 112 строчке в рейтинге 52 недель ATP, его соперник — на 62-м месте.

Во втором круге турнира Лондеро предстоит сыграть против победителя пары Пабло Андухар (Испания) — Борна Чорич (Хорватия).

В розыгрыше также участвуют еще четыре российских теннисиста: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Андрей Кузнецов.