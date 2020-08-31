Чемпионка мира по фигурному катанию, тренер Мария Бутырская отреагировала на слухи об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей.

Слова Бутырской приводит портал «Чемпионат».

«Если это действительно так, то здорово, что Алине предложили стать ведущей «Ледникового периода». Вы не представляете, сколько она уже сделала за свою карьеру», — сказала Бутырская, отметив, что Загитова имеет множество предложений по рекламе и работе на телевидении.

«Дай бог, чтобы она получала удовольствие от каждого шага в своей жизни. Будем ждать её в «Ледниковом периоде», если эта информация правдива», — отметила Бутырская, подчеркнув, что впереди у Загитовой вся жизнь и она может пользоваться этими предложениями.