Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева начала осваивать игру на укулеле.

В своем «Инстаграме», куда фигуристка выкладывает свои рисунки и картины, Медведева выложила видео, на котором она пробует играть на новом инструменте.

Напомним, сейчас Евгения Медведева тренируется в Москве на катке СШОР ЦСКА, вместе с Татьяной Тарасовой она готовится к выступлению на открытых контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Мероприятие пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» 12-13 сентября.

Спортсменка уже получила назначения на этапы Кубка России: в конце сентября фигуристка выступит на первом этапе в Сызрани, а затем в начале октября откатается на втором этапе в Москве.