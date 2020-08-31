Первый тренер полузащитника Алексея Миранчука Александр Воронков высказался о переходе футболиста в итальянскую «Аталанту».

В интервью «Матч ТВ» Воронков отметил, что переход его экс-подопечного случился внезапно, поскольку ходили слухи о «Милане» и «Аталанте», а сейчас уже объявили, что пришли к общему знаменателю.

«Я рад за Алексея, потому что он давно мечтал попасть в европейскую элиту. Он больше мечтал об испанском футболе, но как сложилось, так сложилось», — сказал тренер, отметив, что это один из этапов жизни Миранчука, который он заслужил.

«Это его труд, его успех, он выиграл всё с «Локомотивом». Надеюсь, всё у него получится», — сказал Воронков.

Напомним, переход Миранчука в «Аталанту» завершился, когда футболист пройдет медобследование в новом клубе.