Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла закрытые контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга, которые состоялись 25-28 августа.

По данным портала «Спорт-Экспресс», Туктамышева набрала лучшие баллы по сумме двух прокатов, исполнив в каждой из программ по тройному акселю (в короткой программе — с недокрутом). На четверные прыжки фигуристка не заходила.

Софья Самодурова не смогла завершить произвольную программу из-за проблем, которые возникли по ходу проката. Станислава Константинова представила обе программы, поставленные в академии «Ангелы Плющенко», однако по части технического наполнения уступила соперницам.

Всего в контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга приняли участие 8 взрослых девушек и 10 юниорок.