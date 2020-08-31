Российский фигурист, призер чемпионата мира Михаил Коляда стал победителем закрытых контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», Коляда исполнил тройной аксель и четверной тулуп в каскаде с двойным в короткой программе, а в произвольной не сумел чисто исполнить квад, но хорошо прыгнул тройной аксель.

Макар Игнатов исполнил короткую программу с двумя четверными, включая риттбергер, однако в произвольной не участвовал. Андрей Мозалев попробовал исполнить короткую программу с четверным лутцем, но упал, а в произвольной сделал ставку на четверной тулуп. Петр Гуменник также исполнил произвольную программу лучше короткой, чисто прыгнув четверной сальхов.

Дмитрий Алиев не принимал участие в контрольных прокатах из-за травмы, сроки восстановления пока не называются.