Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о том, что Алина Загитова станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Пока ещё нет точного решения, но это будет прекрасно, если Алина присоединится к «Ледниковому периоду», — сказала Тарасова, чьи слова приводит портал «Чемпионат». По мнению Тарасовой, этот проект — лучший в России, он любим всем народом.

«Я рада, что есть такой проект в нашей стране», — заключила Тарасова, которая неоднократно принимала участие в проекте в качестве судьи.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что после долгих переговоров Алина Загитова согласилась стать ведущей седьмого сезона проекта. Фигуристка будет работать в паре с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным.