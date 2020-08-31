Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о первых впечатлениях от приглашения в сборную России по футболу.
Слова Мостового цитирует пресс-служба сборной России. Футболист отметил, что ощущения от нахождения в сборной отличные.
«Шёл к этому и давно хотел, чтобы это произошло. Когда все собрались, стало видно, как ребята все соскучились друг по другу. Все общительные, доброжелательные», — сказал Мостовой, отметив, что некоторые моменты по сборной он узнавал у партнеров по «Зениту».
«Приехал показать себя и проявить. Ознакомительный это сбор или нет — дело второе. Буду показывать всё что могу, на что способен, проявлять себя», — сказал футболист.
Напомним, сборной России предстоит провести два матча Лиги наций: 3 сентября — с Сербией, 6 сентября — с Венгрией.
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